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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 10:05
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    • 28.04.2020 10:05
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    güne pozitif başladı | açılış puanı

    Son günlerde toparlanma sürecine girerek hızla 100 bin puan barajını aşan BIST 100 endeksi, 28 Nisan Salı gününe de yükselişle başladı. Açılışta yüzde 0,45 artan endeks 101.722 puandan işlem gördü.

    Borsa İstanbul güne pozitif başladı

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 artışla 101.722,32 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 454,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 101.722,32 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile bilişim oldu.

    Dün, özellikle Avrupa'da lerin tekrar açılmaya başladığı yönündeki in pozitif etkisiyle yüzde 2,54 değer kazanan BIST 100 endeksi, 101.267,36 puanla 9 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, açıklanacak şirket bilançolarının da hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti

    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul güne pozitif başladı | 28 Nisan 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı
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