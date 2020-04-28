Koronavirüs salgını sonrasında eğitim kurumları da 1 aydan fazladır sınıf ortamında eğitime geçici bir süre ile ara vermek zorunda kaldı. Salgın süresince birçok sektörde uygulamaya alınan uzaktan çalışma sistemi eğitimde de uzaktan eğitim şeklinde uygulanmaya başladı.Milyonlarca öğrenci dijital kanallar üzerinden evlerinde online eğitime devam ederken özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için ödenen ücretler de tartışma konusu oldu.

Hukukçular ise; uzaktan eğitimin sözleşmeye uygunluğu konusunda hukuki itilaflar ortaya çıktığına vurgu yaparak eğitim ücretlerinde indirim, servis ve yemek ücretlerinde ise para iadesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.