Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 64 kuruş, en düşük 201 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,48 azalarak 121 milyon 235 bin 753 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 03.00'te 325 lira 64 kuruş, en düşük saat 06.00'da 201 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 286 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 31 kuruş, en düşük 210 liradan işlem gördü.