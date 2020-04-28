



Coronavirüs salgını süresince çalışanları koruyacak önemli adımlar atıldı. Kısa çalışma ödeneği devreye alınıp kolaylaştırılırken; telafi çalışması yeniden düzenlendi. Tüm çalışanlara iş güvencesi sağlandı, nakdi ücret desteği hayata geçirildi.



● KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: İşyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işyerleri çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapabiliyor. Son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışan, son 60 gün hizmet akdine tabi işçilere, 3 ay süreyle maaşlarına göre aylık bin 753 ile 4 bin 380 lira arasında ödenek veriliyor. İşverenin de işçi çıkartmaması şartı var.