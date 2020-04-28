Coronavirüs salgını süresince çalışanları koruyacak önemli adımlar atıldı. Kısa çalışma ödeneği devreye alınıp kolaylaştırılırken; telafi çalışması yeniden düzenlendi. Tüm çalışanlara iş güvencesi sağlandı, nakdi ücret desteği hayata geçirildi.
● KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: İşyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işyerleri çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapabiliyor. Son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışan, son 60 gün hizmet akdine tabi işçilere, 3 ay süreyle maaşlarına göre aylık bin 753 ile 4 bin 380 lira arasında ödenek veriliyor. İşverenin de işçi çıkartmaması şartı var.
● TAM MAAŞ, 4 AYDA TELAFİ: Normal çalışma sürelerinin altında çalışan ya da geçici olarak işlerini durduran işletmeler, isterse, 4 aylık telafi süresiyle kaybını giderebilecek. Çalışılmayan ya da az çalışılan dönemde ücretler tam ödenecek, çalışılmayan sürenin bitiminde 4 aya varan telafi çalışması yapılacak.
● 3 AY İŞ GÜVENCESİ: Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, işverence feshedilemeyecek. Süre 6 aya kadar uzatabilecek.
● NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ: İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler bu kapsamda. 17 Nisan-17 Temmuz arasında ücretsiz izinli olunan ya da işsiz olarak geçen süreleri kapsıyor. Fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacak. Günlük net ödeme 38,94, aylık ise bin 168 lira.