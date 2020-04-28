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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 Gazete
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    Araç sahipleri 85 TL kazandı

    Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıyor. e son olarak 9 kuruş indirim geldi. 'da benzinin ortalama 5,03 liraya, 'da 5,17 liraya, 'de 5,20 liraya indi. 'tan bu yana benzinin litre fiyatında 1,55 lira gerileme yaşandı.

    Araç sahipleri 85 TL kazandı
    Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıyor. e son olarak 9 kuruş indirim geldi. 'da benzinin ortalama 5,03 liraya, 'da 5,17 liraya, 'de 5,20 liraya indi. 'tan bu yana benzinin litre fiyatında 1,55 lira gerileme yaşandı. 10 Mart'ta İstanbul'da litresine 6,58 lira ödenen benzin şimdi 5,03 lira olurken, araç sahiplerinin 1.5 aylık sürede depoda kazancı 85,25 lira oldu. 10 Mart'ta 55 litrelik bir depoyu doldurmak için 361,9 lira ödenirken, bugün itibariyle bu tutar 276,65 liraya geriledi.

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