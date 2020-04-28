Araç sahipleri 85 TL kazandı

Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıyor. Benzine son olarak 9 kuruş indirim geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5,03 liraya, Ankara'da 5,17 liraya, İzmir'de 5,20 liraya indi. 10 Mart'tan bu yana benzinin litre fiyatında 1,55 lira gerileme yaşandı. 10 Mart'ta İstanbul'da litresine 6,58 lira ödenen benzin şimdi 5,03 lira olurken, araç sahiplerinin 1.5 aylık sürede depoda kazancı 85,25 lira oldu. 10 Mart'ta 55 litrelik bir depoyu doldurmak için 361,9 lira ödenirken, bugün itibariyle bu tutar 276,65 liraya geriledi.