BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 31 ilde 1 Mayıs 00.00'dan itibaren 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. İşte o ürünlerin listesi... BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.