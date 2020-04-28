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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 11:08
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    • 29.04.2020 11:08
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    Cuma günüydü Çarşamba satılacak! BİM'de bugün hangi ürünler var?

    BİM indirimli ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça fazla aratılıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler Cuma günü değil yarın yani Çarşamba günü satılmaya başlanacak. Bu yüzden BİM aktüel ürünler kataloğu için aramalar artmış durumda. Ayrıca BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, koronavirüs mücadelesi kapsamında 01-02-03 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 01 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." ifadelerine yer verildi. İşte aktüel kataloğu

    29 Nisan BİM aktüel kataloğu süper indirimli ürünler!

    BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 31 ilde 1 Mayıs 00.00'dan itibaren 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. İşte o ürünlerin listesi... BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.

    BİM 29 NİSAN İNDİRİMLİ AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV

    • 3840x2160 4K UHD çözünürlük
    • Dahili uydu alıcılı
    • Usb
    • Kolay resim ayarlama fonksiyonu
    • Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü
    • Dahili uydu alıcı
    • Kablolu dijital yayınları alabilme
    • Analog tuner
    • Karasal yayın sistemine uygun
    • Yerli üretim

    M10 Cep Telefonu

    • 3 GB / 32 GB dahili hafıza
    • Üçlü arka kamera 13 MP F/20 + 2 MP F/2.2 + 2 MP F/2.2

    Haberler Ekonomi Cuma günüydü Çarşamba satılacak! BİM'de bugün hangi aktüel ürünler var? 29 Nisan BİM aktüel kataloğu
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