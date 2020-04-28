BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 31 ilde 1 Mayıs 00.00'dan itibaren 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. İşte o ürünlerin listesi... BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.
BİM 29 NİSAN İNDİRİMLİ AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV
• 3840x2160 4K UHD çözünürlük
• Dahili uydu alıcılı
• Usb
• Kolay resim ayarlama fonksiyonu
• Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü
• Dahili uydu alıcı
• Kablolu dijital yayınları alabilme
• Analog tuner
• Karasal yayın sistemine uygun
• Yerli üretim
M10 Cep Telefonu
• 3 GB / 32 GB dahili hafıza
• Üçlü arka kamera 13 MP F/20 + 2 MP F/2.2 + 2 MP F/2.2