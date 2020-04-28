Petrol fiyatlarındaki "stoklama kapasitesi" sorununa bağlı düşüş sürerken, hisse senedi borsalarındaki iyimser havanın etkisiyle güvenli liman altının ons fiyatı da yeniden 1,700 doların altına indi.



Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı tehdit etmesinin yanında bu haftaki önemli merkez bankaları toplantıları öncesinde ekonomiye daha faza destek verilebileceğine ilişkin beklentilerin olması altın fiyatlarının geçtiğimiz haftaki zirve seviyelere yakın seyretmesini destekliyor: "Ancak teknik olarak baktığımızda fiyatların momentum kazanması için ons başına 1,730 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Dolayısıyla özellikle merkez bankaları toplantıları sonrasında bu yönde bir eğilim oluşup oluşmayacağını izleyeceğiz."