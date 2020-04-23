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    • Ekonomi
    • 23.04.2020 09:29
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    • 23.04.2020 09:29
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    Son dakika: Kamu ları Varlık Fonu’nda birleşti!

    'ndan yapılan açıklamada, Güneş AŞ, AŞ, AŞ, ve Hayat AŞ, ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu larına ve diğer ilgili taraflara ait olan paylarının Türkiye Varlık Fonu'nun iştiraki olan TVF AŞ tarafından satın alındığını bildirildi.

    Kamu sigortaları Varlık Fonu’nda birleşti!

    'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

    ALTI SİGORTA ŞİRKETİNİN TÜM HİSSELERİ SATIN ALINDI
    "Türkiye Varlık Fonu olarak 13 Aralık 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında T.C. Hazine ve 'nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde Türkiye ekonomisinin tasarruf bazının artırılması ve cılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe planlanan reformların bir parçası olan kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projemizi duyurmuştuk.

    Bu proje kapsamında bugün itibarıyla AŞ, AŞ, AŞ, ve Hayat AŞ, ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları iştirakimiz TVF AŞ tarafından satın alınmıştır.

    İşlemlere ilişkin detaylar T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve yukarıda adı geçen sigorta şirketlerinin yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarında yer almaktadır."

    TOPLAM 6,54 MİLYAR TL!
    Atılan adımla kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasının tamamlanmış olduğu vurgulanırken şunlar aktarıldı:

    "Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL'lik yatırımla devralmış bulunuyoruz. Sigorta sektörümüzü daha dinamik ve güçlü bir yapıya ulaştırma hedefiyle yola çıktığımız bu projeyi daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda güçlü bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Proje kapsamındaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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