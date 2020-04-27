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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 08:36
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    • 27.04.2020 08:36
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    İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık ev ve arsalar! ! Ucuza daire fırsatı

    İcradan satılan arsa, daire, dükkan, tarla gibi gayrimenkuller bazen yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Değerlerinin çok altına satılan bu taşınmazlarla ilgili ilanlar tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un en çok tercih edilen semtlerinden olan Eyüp'te satılığa çıkarılan 228 metrekarelik arsaya yoğun talep geldi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    İstanbul'un göbeğindeki o arsaya talep yağıyor

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un en çok tercih edilen semtlerinden olan Eyüp'te satılığa çıkarılan 228 metrekarelik arsaya yoğun talep geldi.

    İSTANBUL EYÜP'TE 228 METREKARELİK SATILIK ARSA

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL MALTEPE'DE 105 METREKARELİK SATILIK DAİRE

    İZMİR'DE UCUZA 3+1 SATILIK DAİRE

    İSTANBUL ESENLER'DE 320 BİN TL'YE SATILIK DAİRE

    Haberler Ekonomi İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık ev ve arsalar! Güncel icra ilanları! Ucuza daire fırsatı
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