• ÖTV indirimi sadece engelli vatandaşa tanılan şahsi bir haktır ve bu nedenle bu indirim kapsamında alınan araçların ruhsatı engelli vatandaşın üzerine kayıt edilir. Yüzde 90 ve üzerinden engelli olan ve araç kullanması mümkün olmayan kişilerin 2. Ve 3. Dereceden akrabaları engelli vatandaşın üzerine kayıtlı olan taşıtı kullanabiliyorlar.

• Engelli bireyin üzerinde aldığı aracın doğal afet veya kaza sonucu perte çıkması halinde, ilk alım tarihinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ÖTV'siz yeni bir araç sahibi olabilirler. Bunun dışındaki haller dışında ÖTV indirimsiz araç sahibi olan engelli bir vatandaş 5 yıl içerisinde yeniden araç almak istemesi halinde ÖTV indiriminden yararlanması mümkün değildir.

• Engelli vatandaşlar ÖTV indirimsiz yalnızca sıfır araç alabilirler, bu indirim ikinci el araç alımlarını kapsamaz.

• Yüzde 90'ın üzerinde engelli olan ve 18 yaşını doldurmamış kişiler için vasi kararı gerekir.

• Engelli raporunda yüzde 40 ve üzerinde ortopedik sorun tespit edilmesi halinde engelli vatandaşlar kendilerine özel oluşturulan aksamlar ile araçlarını yeniden tasarlayarak kullanırlar.

• Engelli vatandaşların trafiğe çıkması için H sınıfı ehliyet sahibi olması ve yetkilendirilen sağlık kuruluşundan "araç kullanmasına engel yoktur" onayı alması gerekir

• 1.6 motor gücünün üstünde araç alınmaz ve 303.200 TL oranında araç alımlarının gerçekleştirmesi gerekir.