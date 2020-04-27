Çeyrek ve gram altın fiyatları, altın yatırımı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi. Peki, 27 Nisan anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: