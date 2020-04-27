Evi bitmeyene 48 ay yardım

dönüşüm projesi bitmediğiiçin evini alamayanlara kirayardımını 36 aydan 48 ayaçıkardıklarını söyledi. Ayrıca,toplamda inşaat alanı 500metrekareyi geçmeyecekşekilde kendi yapısını inşaedecek vatandaşların yapımaliyetinin yüzde 10'u kadarteminat verme zorunluluğunukaldırdıklarını anlatan Kurum,milletin desteğiyle, hızlı,yerinde dönüşüm ve gönüllülükesasıyla her yıl 300 bin olmaküzere 5 yılda 1 milyon 500bin konutu dönüştürerekülkeyi depremlere hazır halegetireceklerini bildirdi.