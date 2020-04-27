Evi bitmeyene 48 ay yardım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanlara kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkardıklarını söyledi. Ayrıca, toplamda inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde kendi yapısını inşa edecek vatandaşların yapı maliyetinin yüzde 10'u kadar teminat verme zorunluluğunu kaldırdıklarını anlatan Kurum, milletin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkeyi depremlere hazır hale getireceklerini bildirdi.