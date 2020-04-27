Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ve personelin sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; Konya Büyükşehir Belediyesi el değmeden tam otomasyonla çalışabilen İslami usullere uygun Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi.

EL DEĞMEDEN SON GÖREV

Bir yeniliğe daha imza attıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şunları söyledi:

"Koronavirüse karşı ilk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi olarak örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Özellikle cenaze defin işlemlerinde salgının ilk günlerinde problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yetkilileri ve enfeksiyon uzmanlarımızla yapılan istişareler neticesinde tam otomatik cenaze yıkama sistemini bugün itibariyla hayata geçirdik. Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyon yapan, sonra cenazenin yıkanması ve kefenlenmesiyle sonuçlanan bir süreç. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Bir bayan, bir bay gassalımız süreci baştan sona takip ediyor. İslami usullere göre kefenleme ve dua gerçekleştiriyorlar. Bu sadece Kovid-19 nedeniyle ölenler için değil, aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılmamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacak. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLSUN

Milliyet'te yer alan habere göre, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yine bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Kovid-19 nedeniyle öğrendik ki her türlü işe hazırlıklı olunması, çözüm üretilmesi gerekiyor. Umuyorum ihtiyacımız olmaz. Bir ihtiyaç olursa biz insanımıza her noktada hizmet etmek için gerekli her türlü hazırlığımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık. Bu projenin de diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz. Şu anda ilk sistemimiz Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binası'nda hizmete açıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.