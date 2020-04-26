21 MART 'TA BAŞLAMIŞTI

Türkiye'de ilk korona vakası 10 Mart 2020 günü görüldü ve ilk vakanın 11 gün sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. 44 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Türkiye Gazetesi 'nden Yücel Kayaoğlu 'nun kaleme aldığı yazısında , sokağa çıkma yasağının bazı günler için kaldırılmasının planlandığı bildirildi. Yapılan düzenlemede 65 yaş üstü vatandaşların bazı günlerin belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verileceği bildirildi.

NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Normalleşmenin ne zaman başlayacağı sorusuna Sağlık Bakanı "Biraz daha sabır" demişti. Yapılan son açıklamalarda ise Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların aşama aşama esnetilmesinin planlandığı bildirildi.