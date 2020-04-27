Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5440 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 6,9873 liradan alınan dolar, 6,9887 liradan satılıyor. 7,5713 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5744 lira olarak belirlendi. İşte 27 Nisan güncel döviz kurları dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 değer kazanarak 335 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,2 artarak 10.562 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.830 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,3 primle 6.764 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 kazançla 4.473 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,4 artışla 17.263 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak kaldırmasının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta açıklanacak kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, merkez bankalarının faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ECB'nin tahvil alım programını artırabileceğinin öngörüldüğüne işaret etti.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsaları, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını daha da gevşetme kararı almasının ardından haftanın ilk işlem gününde yükseldi.
BoJ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda daha önce yıllık 80 trilyon yen olan devlet tahvili alım miktarı üst sınırını metinden kaldıran banka, toplamda yaklaşık 20 trilyon yen olacak şekilde şirket tahvili ve bonosu alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Öte yandan BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.
Japonya ekonomisindeki ciddi durumun Kovid-19 salgını nedeniyle sürmesinin muhtemel olduğu belirtilen metinde, 2020 mali yılı için enflasyon beklentisi yüzde 1,0 ila yüzde 1,1 aralığından, yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığına revize edildi. Bu dönemde Japonya ekonomisinin yüzde 3 ila yüzde 5 arasında daralacağı öngörüldü. Banka daha önce ekonominin 2020 mali yılında yüzde 0,8-1,1 bandında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.
Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, Kovid-19'un Japon ekonomisi üzerinde ağır bir etki yaptığını belirterek, tahmin dönemi içinde fiyatların yüzde 2 hedefine ulaşmasının olası olmadığını, bu hedefi tutturana kadar güçlü parasal gevşemeye devam edeceklerini bildirdi.
Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,71 artarak günü 19.783 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 107,2 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükselerek 2.816 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,3 artışla 24.272 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 24.272 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 kazançla 1.923 puanda seyrediyor.
PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR, ALTIN YATAY
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a günler kala, petrol fiyatları stoklayacak ye sorunu nedeniyle düşmeye devam ederken, güvenli liman altın 1,720 doların üzerinde yatay hareket ediyor.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.08 düşüşle 23.90 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 11.59 düşüşle 15.03 dolara indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.19 artışla 15.27 dolar,
- altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,720.38 dolar,
- bakır, yüzde 0.27 artışla 5,188.00 dolar,
- platin, yüzde 0.01 artışla 767.54 dolar,
- paladyum yüzde 1.98 artışla 2,060.30 dolar düzeyindeydi.