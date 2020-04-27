Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5440 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 6,9873 liradan alınan dolar, 6,9887 liradan satılıyor. 7,5713 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5744 lira olarak belirlendi. İşte 27 Nisan güncel döviz kurları dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?