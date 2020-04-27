- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

KPSS'siz ve 50 KPSS ile 14 bin 500 personel işçi alınacak

Üniversite hastanelerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde üniversite hastanelerinin ciddi gayret ortaya koyduklarını, bu nedenle 14 bin 500 personel ve işçi kadrosu ihdas ettiklerini söyledi.

(Kadro ihdas etmek ne demek: Kadro ihdası , bir kuruma personel alımı için verilen yetki. Alabileceği personel sayısının devlet tarafından onaylanan kısmı)