Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi.

23 MART'TA ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor.

24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.