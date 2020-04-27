TOKİ kura takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 28-30 Nisan TOKİ kuraları hangi ilde ne zaman çekilecek? Ertelenen TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları yeniden başlıyor. TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre; kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek. Çekilişler TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
TOKİ KURA TAKVİMİ!
28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi.
23 MART'TA ERTELENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor.
24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura törenleri, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla ileri bir tarihe ertelendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.
28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.