Kredi faizinde yeni bir fırsat! 28 Nisan konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta banka kredi faiz oranlarında yeni bir indirim kararı duyuruldu. Özellikle bir yıllık süreçte ev ve araba alacak olanlar kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Son olarak Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini açıkladı. Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. İşte banka banka faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA YENİ İNDİRİM

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94