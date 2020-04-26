Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar , 6 ay sonra geri ödemelere başlayacak. Örnek olarak vermek gerekirse Nisan ayında kredi çeken bir kişi, bu kredisini Ekim'e kadar ödemeyecek. Ekimden sonra 30 ay boyunca kredinin geri ödemesi olacak. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL kredi yattı mı? Henüz başvuru yapmayan kişiler ise Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada , Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun aşağıdaki internet adresi üzerinden yapılacağına yer verildi.
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ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ YATTI MI?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.
Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM'lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NE?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.
GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?
10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.
5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.
BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİSİ VERİYOR MU?
Ziraat Bankası Covid-19 salgını zararını en aza indirmek için esnafa destek olmak amacıyla KOBİ kredilerini verdiklerini açıklarken bu kredilerin oldukça avantajlı koşullarda bir kredi paketini kapsadığını belirtti.