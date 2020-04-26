Nisan ayı emekli vatandaşların kazanç ayı oldu. Yılın ilk ikramiyesini ve Nisan ayı maaşını geçtiğimiz günlerde alan emekli vatandaşlar ek ödemelerin ne kadar olacağı konusunda araştırmalara başladı. 12.3 milyon emekli Temmuz'da yeni zammını cebine koyacak. Enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 275 liraya varan artış yaşanacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ve her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz'da artacak. Emekli doktorlar ise üçüncü zammı, 2 bin 592 liraya çıkacak ilave ödemelerinde görecek. Peki, emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? TAKVİM, ek ödemeli yeni maaşları hesapladı.
EMEKLİYE NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?
Maaşları Ocak- Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 4.4 zam göründü. Buna göre gelirlerde 275 liraya varan artış yaşanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor. Yüzde 4.4 artışa göre net maaş 6 bin 293 lira 98 kuruşa, ek ödeme de 251,76 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 545 lira 74 kuruş geçecek.
MAAŞ DA EK ÖDEME DE YÜKSELECEK
Memur emeklilerinin zam oranı da enflasyon tahminlerine göre yüzde 4.4 olacak. Onların da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri yükselecek.
EK GELİR İMKANI
Eğer 'aile yardımı' hayata geçerse, emekliler promosyon ve bayram ikramiyesinin ardından bir ek gelire daha kavuşacak.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.
GÖZLER KPDK'DA
Memur konfederasyonları da toplu sözleşme masasına da taşıdığı "Kamu görevlilerine ödenen aile yardımı emeklilikte de sürsün" talebinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında karara bağlanmasını bekliyor.
EŞ-ÇOCUK PARASI ARTACAK
Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Temmuz'da bu tutarlar en az yüzde 4 artacak. Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak.