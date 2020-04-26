QNB FİNANSBANK'TAN UYGUN FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB Finansbank'ın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisinin kullanımına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade süresi ile kredi kullandırılmaktadır.

Kredinin alt limiti bin TL, üst limiti ise 65 bin TL'dir.

Faiz oranı her vade süresi için aynı olup, aylık yüzde 0,99'dur.

Kullandırılan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.

ŞEKERBANK'TAN NEFES ALDIRAN KREDİ

Şekerbank'ın sağladığı Nefes Aldıran Kredi, piyasadaki en düşük faizli ihtiyaç kredisidir. Ödeme kolaylıkla ve düşük faiz oranlı bu ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:

Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade ile kullandırılmaktadır.

İhtiyaç kredisi türünde yer alan Nefes Aldıran Kredi'nin üst limiti 100 bin TL'dir.

Kredinin faiz oranı aylık yüzde 0,89'dan hoş geldin faizi ile başlamaktadır.

3 ay ile 36 ay vade süresinde Nefes Aldıran Kredi'nin faiz oranı yüzde 0,99'dur. 37 ay ile 60 ay vade süresinde ise aylık yüzde 1,09 faiz oranı uygulanmaktadır. Kullanırılan kredi tutarınn binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.

Kredi çekildikten sonra 3 ay taksit öteleme imkanı bulunmaktadır.