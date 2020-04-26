Koronavirüsle mücadele kapsamında aylık 1170 TL maaş başvurusu

FİNANSMAN DESTEKLERİ HIZ KESMİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ ve sanayicilere sunulan finansman desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar yaklaşık 290 bin 35 esnafımız başvurdu, 163 bin 450 bin esnafımızın süreci tamamlandı, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. Yaklaşık 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1,5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.