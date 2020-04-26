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    • Ekonomi
    • 26.04.2020 09:43
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    • 26.04.2020 09:43
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    et satışlarını tavan yaptırdı!

    ’de ortaya çıkan ün ’ye de sıçramasının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı et satışlarını tavan yaptırdı. Et ve et ürünlerinin satışları ile ilgili bilgiler veren 30 yılık kasap , fiyatlara koronavirüs sürecinden önce küçük bir zam geldiğini söyleyerek, “Evde olan insanlar normalden fazla aldıkları için, süreç bizi olumlu etkiledi” dedi.

    Koronavirüs et satışlarını tavan yaptırdı!

    hakkında bilgi veren , "Dana, parça, kıyma ve kuşbaşı şeklinde sınıflandırılacak olursa, köftelik kıymanın kilosu 50 TL, parçanın kalite durumuna göre 58 ile 60 TL arasında değişiyor. Izgaralık antrikot fiyatları 68 ile 72 TL arasında ve yine kuzu but ve kuzu kol fiyatı 63 TL. Kuzu pirzola da özel yapılmış olanı 80 ile 85 TL arasında, yağlı ve yağsız kuşbaşı da yemeklik ve güveçlik olarak 50 ile 58 TL arasında değişiyor. Korona virüs sürecinde satışlar biraz daha hızlandı. Evde kal kampanyası işlerimizi olumlu etkiledi. İnsanlar eve çekildiği zaman, daha fazla alıyorlar malzemeyi. Normalde 1 kilo alacaksa 2-3 kilo alıyorlar. Bu da haliyle bizim işimizi biraz daha arttırdı" dedi.

    Et fiyatları hakkında bilgi veren Ali Güneş, "Dana, parça, kıyma ve kuşbaşı şeklinde sınıflandırılacak olursa, köftelik kıymanın kilosu 50 TL, parçanın kalite durumuna göre 58 ile 60 TL arasında değişiyor. Izgaralık antrikot fiyatları 68 ile 72 TL arasında ve yine kuzu but ve kuzu kol fiyatı 63 TL. Kuzu pirzola da özel yapılmış olanı 80 ile 85 TL arasında, yağlı ve yağsız kuşbaşı da yemeklik ve güveçlik olarak 50 ile 58 TL arasında değişiyor. Korona virüs sürecinde satışlar biraz daha hızlandı. Evde kal kampanyası işlerimizi olumlu etkiledi. İnsanlar eve çekildiği zaman, daha fazla alıyorlar malzemeyi. Normalde 1 kilo alacaksa 2-3 kilo alıyorlar. Bu da haliyle bizim işimizi biraz daha arttırdı" dedi.

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