Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada elektronik haberleşmede yatırımın arttığını söyledi.



"YÜZDE 52'DEN FAZLA ARTTI"

Bakan Karaismailoğlu, "Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde geçen yıl sonu itibarıyla 2018'e göre sektörde yapılan yatırımların tutarı yüzde 52'den fazla artarak 10,2 milyar liraya ulaştı" dedi.



Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu;

"Sektördeki tüm operatörlerin yatırımları ise 2019'da, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37 artışla 13 milyar liraya yaklaştı"



"5G VE ÖTESİNE ZEMİN HAZIRLANDI"

"Bu yatırım ivmesi, ülkemizin dijital dönüşümü gerçekleştirme, fiber altyapıları çok daha hızlı ülkenin her noktasına götürme, 5G ve ötesi teknolojilere geçme hamlesinin başarılı olması için gerekli. Önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların sürmesini bekliyoruz"