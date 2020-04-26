2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a yarın neler geliyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda ŞOK market 25-28 Nisan aktüel ürünler listesi takvim.com.tr'de yer alıyor. Şok aktüel kataloğunu sizler için araştırdık. 1995 yılında kurulan Şok Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı
ŞOK 25 - 28 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Fantom TR8500 Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL
3 Ayaklı Lambader 59,90 TL
Cam Sarkıtlı Avize 34,95 TL
FILAMENT Led Ampul 19,95 TL
Kumsal Tava 36,95 TL
Kumsal Krep Tava 24,95 TL
Kumsal Wok Tava 34,95 TL
Paşabahçe Pipetli Kavanoz Bardak 5,99 TL
Paşabahçe Dikdörtgen Tencere 29,95 TL
Saklama Kabı 3'lü Set 14,95 TL
Hobi Masası 14,95 TL
Tek Alt Örme Viskon 22,95 TL
El Havlusu 3'lü 5,99 TL
İçim Tost Peyniri 400 gr. 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Coca-Cola 4x1 Litre 12 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Aytaç Fermente Sucuk 220 gr. 11 TL (27-28 Nisan'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Solo Tuvalet Kağıdı 8 TL (27-28 Nisan'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
1995 yılında kurulan Şok Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı. Ülker, Migros tarafından kurulan Şok marketler ile birlikte Sabancı'da olan DİA-SA marketlerini de satın alarak ŞOK adı altında birleştirdi.
Satın alma sürecinin ardından yapılan konsept yenileme çalışmaları ile birlikte içki satışı kaldırılmıştı. Şok market CEO'su Uğur Demirel'in verdiği bilgiye göre 2017 yılı sonunda mağaza sayısını 5.000'e yükseltilmesi planlanıyor.