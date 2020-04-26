Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 28 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Salı günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Salı indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Kataloğda gelecek hafta yer alan ürünler arasında TOSHİBA 58" Ultra HD Smart LED TV, Honor 8S 64 GB cep telefonu ve ELTON 32" Uydu Alıcılı LED TV yer alıyor. İndirimli olarak satışa sunulacak olan diğer ürünleri merak edenler ise A101 28 Nisan aktüel kataloğ ürünlerini incelemek istiyor. İşte A101 28 Nisan aktüel katalog ürünlerinin tamamı…