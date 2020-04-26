Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 28 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Salı günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Salı indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Kataloğda gelecek hafta yer alan ürünler arasında TOSHİBA 58" Ultra HD Smart LED TV, Honor 8S 64 GB cep telefonu ve ELTON 32" Uydu Alıcılı LED TV yer alıyor. İndirimli olarak satışa sunulacak olan diğer ürünleri merak edenler ise A101 28 Nisan aktüel kataloğ ürünlerini incelemek istiyor. İşte A101 28 Nisan aktüel katalog ürünlerinin tamamı…
Bulaşık Makinesi 1149 TL, nem kontrollü sebzelik bölmesi ile dikkat çeken, multi cooling teknolojisine sahip, tekerlekleri sayesinde kolaylıkla hareket ettirebileceğiniz,
2 yıl garantili SEG 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1999 TL, Fantom Toz Torbalı Süpürge 289 TL, Aprilla Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 69,95 TL, Sunny Lateafe Çay Makinesi 119 TL, Askılı taşıma kemerine sahip Kolsuz Katlanabilir Kamp Sandalyesi 34,95 TL, Metal gövdeli, ahşap kolçaklı, 110 kg taşıma kapasiteli Piknik ve Plaj Sandalyesi 44,95 TL, 160 kg taşıma kapasiteli Hamak 12,95 TL,
Paslanmaz hafif alüminyum taşıma mekanizmasına sahip, katlanabilir, 27 litre iç hacimli Thermo Piknik Çantası 42,95 TL, Musluklu Termos 37,95 TL, Izgaralı Piknik Mangalı 22,95 TL ve Yerli tohum ve organik solucan gübresi içeren Sebze Yetiştirme Kiti 12,95 TL.
A101 28 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU