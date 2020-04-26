2 milyon 300 bin haneye yapılacak! 1000 TL destek PTT ödeme...

1000 TL'lik maddi yardımı T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. İşte 1000 TL maddi yardım TC kimlik numarası ile sorgulama ve Sosyal yardım doğum yılının son rakamına göre ödeme… 1000 TL destek nasıl alınır? 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir?