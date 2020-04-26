PTT-e-devlet maske siparişi sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından her gün yapılıyor. Maskeleri gelmeyen vatandaşlar, ücretsiz maskeler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. PTT E-Devlet maske siparişi sorgulama yapmak isteyen kişiler, maskelerin hangi gün teslim edileceğini araştırıyor. Başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske götürülecek. Başvurular 6 Nisan'da alınmaya başlanmıştı
ÜCRETSİZ MASKE KAÇ GÜNDE GELİR?
Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin edilmektedir.
E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-devlet'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek.
E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?
Kovid-19 salgını nedeniyle sık kullanılmaya başlanan e-devlet için şifre almak zorunlu. Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.
E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.
Hepsi tek tek kıyaslandı... Kovid-19'a karşı hangi tür maskeler daha çok koruyor?
Chicago Tribune'ın haberine göre, Chicago Üniversitesinden Profesör Supratik Guha ve Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda görevli meslektaşları, Kovid-19'a karşı en iyi korumayı sağlayan kumaşları tespit etmek amacıyla evlerde kullanılan 15'den fazla türü inceledi.
Guha ve ekibi çalışmada kumaş türlerinin, Kovid-19 ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan çok küçük damlacıklara karşı filtreleme özelliklerini tespit etmeye odaklandı.
Araştırmada pamuk, ipek ve şifonun Kovid-19'a karşı evde maske yapımında kullanılabilecek en etkili kumaşlar olduğu, sentetik ipek ve satenin çok fazla koruma sağlamadığı, sık dokunmuş pamuğun ipek, şifon ya da pazenle kombine edilmesinin ise çok daha iyi bir filtreleme imkanı sağladığı görüldü.
Ekibin çalışma sırasında N-95 ve cerrahi maskeleri de kıyaslama yapmak için testten geçirdiği belirtildi.