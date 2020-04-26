1000 lira maddi yardım TC kimlik no ile sorgulama ekranı... 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvuruları e-devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular e-devlette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu ekranından yapılabiliyor. Vatandaşlar ise 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartlarını merak ediyor. E-devlet pandemi sosyal yardım sorgulama ekranı haberimizde…