Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.04.2020 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2020 15:42
    ABONE OL

    : Bakan Kurum açıkladı: Dönüşüm projesi bitmeyenlere 48 aya çıkarıldı

    haberi... Çevre ve , "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına nı 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz" dedi.

    Kira yardımı 48 aya çıkarıldı

    Çevre ve , sosyal medya hesabından kentsel dönüşümde süresine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz. Toplamda inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde kendi yapısını inşa edecek vatandaşımızdan yapı maliyetinin yüzde 10'u kadar teminat verme zorunluluğunu kaldırıyoruz.



    Bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak '100 Bin Sosyal Konut' projemizde kura çekimlerine Korona virüs tedbirlerimizi aksatmadan 28 Nisan'da yeniden başlıyoruz Milletimizin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz"     dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Kurum açıkladı: Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 48 aya çıkarıldı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri