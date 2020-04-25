Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin TL kredi için başvurular sürüyor. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı krediler için başvurular alınmaya devam ediyor. Henüz başvuruda bulunmayan kişiler, 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 3 kamu bankası tarafından başlatılan kredi seferberliğiyle ödemelerinde zorlanan vatandaşlar rahat bir nefes alacak.
VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU
Vakıfbank tarafındna yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun kısa mesaj yolu ile yapılabileceğine yer verildi. İşte başvuru şekli:
"Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek Sms Metni:
DESTEK 11111111111 3000"
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada , Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun aşağıdaki internet adresi üzerinden yapılacağına yer verildi.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK
Halkbank tarafından sağlanan kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların ilki gelir şartı. Bu kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olması gerekiyor. Kredi müşterilerin sağlık, kira, fatura, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri temel ihtiyaçlarını sağlamak için veriliyor. Bu kapsamda bu kredi özelliklerinden yararlanacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi kullanım limiti veriliyor.
FAİZİ % 0.49 OLACAK
Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek. Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlattı. Krediye hane halkı geliri aylık 5.000 lira ve altında olanlar başvurabilecek.
KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.
YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.
GERİ ÖDEME TABLOSU
10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.
5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188