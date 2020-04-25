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    • Ekonomi
    • 25.04.2020 Gazete
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    ilan edilen bölgelerde kira yardımı uzatıldı

    Çevre ve , giren ve ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 1 yıl uzattı. Kentsel dönüşüme ilişkin 'un yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

    Kira yardımı uzadı
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, giren ve ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 1 yıl uzattı. Kentsel dönüşüme ilişkin 'un yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe giren karara göre; riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi üst sınırı 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor. Ayrıca daha önce, dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 5 aya kadar olan kısmı peşin ödenebiliyordu. Değişiklikle bu süre de 1 yıla yükseltildi. Aylık kira bedeli Bakanlıkça belirlenecek.

    100 BİN KONUT İÇİN KURA ZAMANI
    23     Mart'ta ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekilişleri, 28 Nisan'da yeniden başlayacak. , kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda yapılmaya devam edileceğini, sosyal medyadan canlı yayınlanacağını duyurdu. Ziraat üzerinden başvuranların kurada hak sahibi olamazsa başvuru ücretini ATM'den geri alabildiği, üzerinden başvuranların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.

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