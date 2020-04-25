Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 1 yıl uzattı. Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe giren karara göre; riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi üst sınırı 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor. Ayrıca daha önce, dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 5 aya kadar olan kısmı peşin ödenebiliyordu. Değişiklikle bu süre de 1 yıla yükseltildi. Aylık kira bedeli Bakanlıkça belirlenecek.
100 BİN KONUT İÇİN KURA ZAMANI
23 Mart'ta ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekilişleri, 28 Nisan'da yeniden başlayacak. TOKİ, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda yapılmaya devam edileceğini, sosyal medyadan canlı yayınlanacağını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden başvuranların kurada hak sahibi olamazsa başvuru ücretini ATM'den geri alabildiği, Halkbank üzerinden başvuranların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.
100 BİN KONUT İÇİN KURA ZAMANI
23 Mart'ta ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekilişleri, 28 Nisan'da yeniden başlayacak. TOKİ, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda yapılmaya devam edileceğini, sosyal medyadan canlı yayınlanacağını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden başvuranların kurada hak sahibi olamazsa başvuru ücretini ATM'den geri alabildiği, Halkbank üzerinden başvuranların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.