25 Nisan taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü? Ev ve araba alacak olanlar kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sunulan fırsatlar sürüyor. Son olarak Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini açıkladı. Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Bu kapsamda diğer bankaların sunduğu faiz oranlarını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA YENİ İNDİRİM

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94 (Sıfır konutlar için 0,79)