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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 Gazete
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    maaşı hesaba yatacak

    Aile, Çalışma ve , Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında ödeneğinin Mayıs ayında da hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.

    İşsizlik maaşı hesaba yatacak
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında ödeneğinin Mayıs ayında da hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi. Hak sahiplerine IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmeleri gerektiğini hatırlatan Selçuk, "Halihazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız, ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya 'https://esube.iskur.gov.tr/' adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler" bilgisini paylaştı. IBAN bilgisini giremeyen ya da banka hesabı olmayan hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini de vurgulayan Selçuk, bu kapsamda olanlara ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.


    1.000 TL İÇİN 800 BİN TALEP
    Bakan Selçuk, "3. faz sosyal yardımda e-Devlet üzerinden başvuru yapamayanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurabilir. Şu ana kadar 3. faz için 800 bini aşkın bir başvuru aldık ve 3. faz için 'dönemsel muhtaçlık' tespiti yapacağız" diye konuştu.
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