BİM Ramazan ayı aktüel ürünleri belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri fırsatlı ürünleri Türkiye'nin 81 ilindeki binlerce şubesinde satışa sunan BİM'de bu hafta Ramazan ürünlerinde çeşitli indirimler bulunuyor. Aktüel kataloğda yer alan bilgilere göre cevizli kuru baklava, şekerpare, revani, tel kadayıf, güllaç 400 gram ve 500 gram çeşitleriyle, yaş hurma, Medjoul hurma, çikolata kaplı bademli hurma ve hurma Ajwa uygun fiyatlarla BİM şubelerinde satışa sunuldu. İşte BİM aktüel Ramazan ayı fırsatlı ürünleri...

BİM AKTÜEL RAMAZAN AYI FIRSATLI ÜRÜNLERİ