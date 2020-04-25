Global piyasalarda başta olmak üzere özellikle son dönemde yeni tip koronavirüsün etkisiyle birlikte altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Bu nedenle altın alıp yatırım yapanlar "Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 385,80 liradan işlem gördü. Peki, 25 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL? İşte güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: