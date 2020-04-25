Global piyasalarda başta olmak üzere özellikle son dönemde yeni tip koronavirüsün etkisiyle birlikte altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Bu nedenle altın alıp yatırım yapanlar "Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 385,80 liradan işlem gördü. Peki, 25 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL? İşte güncel durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|384,50
|384,70
|385,60
|385,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.534,00
|2.555,00
|2.541,00
|2.562,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|351,00
|355,00
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.476,00
|2.496,00
|2.483,00
|2.503,00
|Yarım Ziynet
|1.238,00
|1.248,00
|1.242,00
|1.252,00
|Çeyrek Ziynet
|619,00
|624,00
|621,00
|626,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 385,80 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 385,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 389 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 389 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 389 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 593 bin 838,05 lira, işlem miktarı ise 558,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 593 bin 838,05 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve DenizBank şeklinde sıralandı.
PETROL FİYATLARI YATAY, ALTIN YÜKSELDİ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a bir hafta kala petrol fiyatları yatay hareket ederken, güvenli liman altın hafif yükseldi.
DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Çarşamba günü ABD ile İran arasındaki gerilimin bir kez daha artması güvenli liman özelliği ile öne çıkan ons altına yönelimi desteklerken fiyatların ilk direnç noktası olarak öne çıkan 1710 doları rahat bir şekilde aştığını gördük.
Buna hem merkezi hükümetler hem de merkez bankaları tarafından ekonomiye daha fazla destek verileceğine yönelik beklentilerin de eklenmesi ile ons altın 1730 doların üzerini test etmeye başladı. Momentum kazanılması için bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryo teknik açıdan 1750 dolara doğru bir eğilim oluşmasına kapı aralayacaktır" denildi.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.72 artışla 25.45 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 6.78 artışla 17.80 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.21 düşüşle 15.22 dolar,
- altın, yüzde 0.25 artışla 1,729.61 dolar,
- bakır, yüzde 0.60 artışla 5,139.00 dolar,
- platin, yüzde 1.10 düşüşle 759.09 dolar,
- paladyum yüzde 1.37 artışla 2,009.25 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,552 liraya yükseldi.