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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 09:13
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    • 24.04.2020 09:13
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    ün varil fiyatı 22,03 dolar | 24 Nisan 2020 Brent fiyatları

    ün varil fiyatı, günü 21,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent ün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,28 artışla 22,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 17,18 dolardan alıcı buldu.

    Petrol fiyatları dibe çakıldı!

    ün varili, uluslararası piyasalarda 22,03 dolardan işlem görüyor.

    Dün 22,70 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 21,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,28 artışla 22,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 17,18 dolardan alıcı buldu.

    Asya'da petrol alımının artması nedeniyle küresel petrol talebinde canlanma yaşandığı ve bunun Brent petrolün fiyatını yukarı yönlü etkilediği kaydediliyor.

    Uzmanlar, 22 dolar seviyesinin aşılmaması durumunda fiyatlarda aşağı yönlü eğilimin sürebileceğini ifade ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 23,40 ile 24,20 dolar aralığının direnç, 21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 22,03 dolar | 24 Nisan 2020 Brent petrol fiyatları
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