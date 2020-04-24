Koronavirüs sonrası çiftçiye sanal pazar desteği

İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

Salgından ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda en çok etkilenecek hassas toplum kesimlerin desteklenmesine yönelik tedbirler. Tarımsal üretim ve işleme alanında COVID-19 salgınının olası olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik ortak uluslararası (Güney Uluslararası Teknik İşbirliği Programı) işbirliği projeleri hazırlanması ve uygulanması. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30 Haziran'da sona ereceği hükme bağlanmıştır. COVID-19 salgını tarım sektörümüzü de ekonomik olarak olumsuz etkilemiş olup, bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri nezdindeki tarımsal kredi borçları ile ilgili olarak da şu kolaylıklar sağlanmıştır. Herhangi bir hukuki zorunluluk bulunmamasına karşın, BDDK'nın bankalar nezdinde aldığı karar kurumumuz tarafından da uygulanmış ve bu kapsamda 90 günlük idari takip süresi 180 güne çıkarılmıştır. Vadeleri nisan ve mayıs aylarında dolan/dolacak tüm kredi alacaklarıyla ilgili olarak ortaklarımıza 60 gün süreli faizsiz ödeme kolaylığı imkânı sağlanmıştır."