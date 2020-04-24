Bu noktada 1700-1685 dolar bandı kırılımın aşağı yönde devam etmesi adına önemli bir destek alanı olarak karşımızda olup yukarıda 1800 dolar seviyesini izleyeceğiz. Dolar/TL cephesinde ise 7 TL direnci psikolojik bir nokta olmaya hitap ediyor. Aşağıda ise 6.90-6.81 TL aralığı düşüşün hızını sürdürmesi adına önemli olacaktır. Bu fiyatlamalardan yola çıkarak 400 TL fiyat seviyesi yatırımcısı için kritik bir nokta halini aldı. Görülemez mi, ons altındaki fiyat hareketinin 1750 dolar seviyesi üzerine taşınması ile bu mümkün. Aşağıda ise 377 TL seviyesini izliyoruz.

Strateji olarak en yüksek görülen seviye ile araya koyulacak 7-8 TL fark ile maliyetlenmek getiriyi yüzde 3 ve üzerinde tutmak adına gerekli diye düşünüyorum. Aksi halde tek bir haberle düşüşün hızla yaşanması bu kadar olası iken, böyle haber ortamında terste kalmak ihtimali de bir o kadar yüksek olur. Bu nedenle getiri ve maliyet alınacak noktanın dikkatle seçilerek uzun tarafta olmak yatırımcısına kısa vadeli getirilere imkan tanıyabilir. Uzun süredir pozisyonu olanlar içinse realizasyonlar kademeli şekilde denenebilir.