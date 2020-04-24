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    • 24.04.2020 16:27
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    Son dakika: e 29 kuruşluk zam!

    Son dakika haberleri... Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı grubunda 29 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

    Benzine 29 kuruşluk zam!

    in litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı.

    AA muhabirinin Enerji Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 4,83 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5 liradan 5,29 liraya yükselecek.

    AKARYAKTI FİYATLARININ HESAPLANMASI
    fiyatlarını, 'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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