Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu 2020-II bilgilendirme toplantısı 30 Nisan Perşembe günü sanal ortamda gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın bir sunum yapacağı toplantı, Merkez Bankası'nın internet sitesinde ve Merkez Bankası'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın bir sunum yapacağı toplantı, Merkez Bankası'nın internet sitesinde ve Merkez Bankası'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.