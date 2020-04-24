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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 15:42
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    • 24.04.2020 15:42
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    açıkladı: bilgilendirme toplantısı o tarihte yapılacak

    haberi... 'nın 2020 yılı ikinci bilgilendirme toplantısı 'da yapılacak. Toplantı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

    MB açıkladı: Kritik tarih 30 Nisan
    'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, 2020-II bilgilendirme toplantısı Perşembe günü sanal ortamda gerçekleştirilecek.



    Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın bir sunum yapacağı toplantı, Merkez Bankası'nın internet sitesinde ve Merkez Bankası'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

    Haberler Ekonomi Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı o tarihte yapılacak
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