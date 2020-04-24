- 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek. - Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,

Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.

Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.

- Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.

- Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde, anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.

- Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak.

- Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.

BUZAĞI DESTEKLERİ NEREYE ÖDENİR?

Buzağı desteklemelerinden faydalanabilmek için, adına başvuru yapılan buzağının 120 gün yani 4 ay kadar bir süreyi işletmede tamamlamış olmaktadır. Devlet tarafından sağlanan buzağı desteklemeleri, bulunduğu işletmeye yapılmaktadır. Bu hayvanlar için dönem dönem başvurular bulunmaktadır. Başvurusunu birinci dönemde gerçekleştiren işletme sahiplerinin ikinci ve üçüncü dönem için başvuru yapmasına gerek kalmayacaktır. Desteklemeden faydalanabilmek için işletme sahipleri, üyeliklerinin bulunduğu; Süt Birliği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne veya Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğinde kendi birliklerine ve daha üst birliklere giderek dilekçe vermek zorundadırlar. Hiçbir yere üye olmayan yetiştiriciler ise, işletmesinin bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Müdürlüklerine müracaat ederek dilekçe vereceklerdir.

Ödemeler çiftçilere Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödemelerin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulama sayfasından yapılabilir.