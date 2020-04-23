Merkez Bankası faizi % 8.75’e çekti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9.75'ten 8.75'e çekti. Uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi.