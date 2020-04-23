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    • Ekonomi
    • 23.04.2020 Gazete
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    Merkez Bankası i % 8.75’e çekti

    , 1 hafta vadeli repo ihale oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9.75'ten 8.75'e çekti. Uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamının görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi.

    Merkez Bankası faizi % 8.75’e çekti
    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 1 hafta vadeli repo ihale oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9.75'ten 8.75'e çekti. Uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamının görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi.
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