Kobi’ler vırüsü mes-ticaret ile yenecek

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova, Coronavirüs salgını sürecinde işletmelerin büyük bölümünün evden çalışma sistemine geçtiğini belirterek, "KOBİ'lerin virüsü yenmesinin yolu mes-ticaret dediğimiz 'mobil-ticaret, elektronik-ticaret ve sosyal-ticaret'ten geçiyor" dedi. Garakhanova, KOBİ'lerin dikkat etmesi gereken adımları da şöyle anlattı:
● HER birimden sorumlu personel ile online bir iş planı oluşturulmalı.
● GÜN içinde online toplantılar yapılmalı, gün sonunda ilgili birimin koordinatörüne günlük rapor ve ertesi günün planlaması sunulmalı.
● PERSONELİN daha verimli çalışabilmesi için teknik anlamda altyapıları sağlanmalı.
● MEVCUT müşteriyi korumanın dışında, yeni müşteri kazanmak için de çalışmalar yapılmalı.
● MÜŞTERİLER ile online toplantılar yapmak veya onlarla daimi olarak iletişim halinde olmak gerekli.
● MÜŞTERİ geri bildirimleri ve mevcut olan müşteri verileri karşılaştırmaları yapılarak bunlara uygun strateji oluşturulmalı.
● ÜRÜN-HİZMET satışı online üzerinden doğru bir planlamayla gerçekleştirilmeli.
● ÜRÜN-HİZMET tanıtımına önem verilmeli.
● PAZARLANAN şey eğer bir ürün ise kargolamaların doğru ve planlı şekilde yapılması gerekli.
● KREATİF kampanyalar oluşturmak, iletişimin sürekliliğini sağlamak ve geri bildirimlere dikkat etmek önemli.
DESTEK ALINABİLİR
NABAT Garakhanova, "Dijital mecraları iyi tanımak önemli. Bazen yapılabilecek bir hata bugüne dek yaptığınız tüm stratejiyi kötü bir noktaya götürerek tüm çalışma ve süreci başa döndürebilir. Online danışmanlık hizmeti alınabilir ya da eğitim programlarından yararlanılabilir" dedi.
● HER birimden sorumlu personel ile online bir iş planı oluşturulmalı.
● GÜN içinde online toplantılar yapılmalı, gün sonunda ilgili birimin koordinatörüne günlük rapor ve ertesi günün planlaması sunulmalı.
● PERSONELİN daha verimli çalışabilmesi için teknik anlamda altyapıları sağlanmalı.
● MEVCUT müşteriyi korumanın dışında, yeni müşteri kazanmak için de çalışmalar yapılmalı.
● MÜŞTERİLER ile online toplantılar yapmak veya onlarla daimi olarak iletişim halinde olmak gerekli.
● MÜŞTERİ geri bildirimleri ve mevcut olan müşteri verileri karşılaştırmaları yapılarak bunlara uygun strateji oluşturulmalı.
● ÜRÜN-HİZMET satışı online üzerinden doğru bir planlamayla gerçekleştirilmeli.
● ÜRÜN-HİZMET tanıtımına önem verilmeli.
● PAZARLANAN şey eğer bir ürün ise kargolamaların doğru ve planlı şekilde yapılması gerekli.
● KREATİF kampanyalar oluşturmak, iletişimin sürekliliğini sağlamak ve geri bildirimlere dikkat etmek önemli.
DESTEK ALINABİLİR
NABAT Garakhanova, "Dijital mecraları iyi tanımak önemli. Bazen yapılabilecek bir hata bugüne dek yaptığınız tüm stratejiyi kötü bir noktaya götürerek tüm çalışma ve süreci başa döndürebilir. Online danışmanlık hizmeti alınabilir ya da eğitim programlarından yararlanılabilir" dedi.