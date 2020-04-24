İhracat seferberliğine Export Akademi katkısı

Bakanlığı ve UPS firması işbirliğiyle KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için hayata geçirilen 'Export Akademi', online gerçekleştirilmeye başlandı. Export Akademi programında, tüm KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri ve özellikle e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için ilk online eğitim 16 Nisan'da gerçekleştirildi, eğitime 300'e yakın girişimci katılım sağladı. Eğitimler, her ay elektronik ortamda tüm KOBİ'lere ücretsiz sunulmaya devam edecek.