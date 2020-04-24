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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 Gazete
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    İhracat seferberliğine Export Akademi katkısı

    Ticaret Bakanlığı ve UPS firması işbirliğiyle KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için hayata geçirilen 'Export Akademi', online gerçekleştirilmeye başlandı.

    İhracat seferberliğine Export Akademi katkısı
    Ticaret Bakanlığı ve UPS firması işbirliğiyle KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için hayata geçirilen 'Export Akademi', online gerçekleştirilmeye başlandı. Export Akademi programında, tüm KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri ve özellikle e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için ilk online eğitim 16 Nisan'da gerçekleştirildi, eğitime 300'e yakın girişimci katılım sağladı. Eğitimler, her ay elektronik ortamda tüm KOBİ'lere ücretsiz sunulmaya devam edecek.
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