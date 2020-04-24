İşler dijitale taşındı

Tüm dünyayı saran Coronavirüs, işleri dijitale taşıdı. Son 1 ayda 'e-ticaret'e başlamak isteyen KOBİ sayısında önemli artış yaşandı. TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Coronavirüs nedeniyle işyerini kapatmak zorunda kalan küçük ve orta ölçekli birçok işletmede, işini dijitale taşıma ve e-ticaret sitesi açma yönünde hareketliliğin arttığını ifade etti.
GIDA İLK SIRADA
Çiğdemli, "Son 1 ayda başta market, gıda, hızlı tüketim, temizlik, dezenfektan, kitap, oyuncak, küçük ev aletleri ve çocuk tekstili olmak üzere bazı kategorilerde e-ticaret sitelerinin satışları yüzde 200 arttı. Yine son 1 ayda 'e-ticaret'e başlamak isteyen KOBİ sayısı ise 6 ayın ortalamasına kıyasla yüzde 50 artış gösterdi" dedi. En çok gıda ve hızlı tüketim malzemesi satışı yapan işletmelerden talep geldiğini anlatan Çiğdemli, "Tekstil işiyle uğraşan esnaf ve işletmelerde de bir hareketlilik var. Mesela butiğini kapatmak zorunda kalan da 'e-ticaret'e geçiş yapma yönünde adım atıyor. İçinden geçtiğimiz süreçte, dijitalleşen şirketler daha rahat edecekler" diye konuştu. Coronavirüs nedeniyle vatandaşın online alışverişe yönelmesinin, sektörde yeni istihdam alanları oluşturduğuna değinen Çiğdemli, kargo, kurye, depo ve site yönetimi alanında işe alımlarda hareketlilik yaşandığını belirtti.
GIDA İLK SIRADA
Çiğdemli, "Son 1 ayda başta market, gıda, hızlı tüketim, temizlik, dezenfektan, kitap, oyuncak, küçük ev aletleri ve çocuk tekstili olmak üzere bazı kategorilerde e-ticaret sitelerinin satışları yüzde 200 arttı. Yine son 1 ayda 'e-ticaret'e başlamak isteyen KOBİ sayısı ise 6 ayın ortalamasına kıyasla yüzde 50 artış gösterdi" dedi. En çok gıda ve hızlı tüketim malzemesi satışı yapan işletmelerden talep geldiğini anlatan Çiğdemli, "Tekstil işiyle uğraşan esnaf ve işletmelerde de bir hareketlilik var. Mesela butiğini kapatmak zorunda kalan da 'e-ticaret'e geçiş yapma yönünde adım atıyor. İçinden geçtiğimiz süreçte, dijitalleşen şirketler daha rahat edecekler" diye konuştu. Coronavirüs nedeniyle vatandaşın online alışverişe yönelmesinin, sektörde yeni istihdam alanları oluşturduğuna değinen Çiğdemli, kargo, kurye, depo ve site yönetimi alanında işe alımlarda hareketlilik yaşandığını belirtti.