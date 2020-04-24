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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 Gazete
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    Gençler yarışıyor

    İhracatçılar Meclisi () tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM 'na başvuru süreci başladı. Üniversiteli gençler, İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nda inovatif projeleriyle yarışacak, pandemi nedeniyle oluşan ihtiyaçlara çözüm üretecek.

    Gençler yarışıyor
    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na başvuru süreci başladı. Makine İhracatçıları Birliği ana sponsorluğunda İnovasyon > Pandemi temasıyla düzenlenen yarışmada başvurular, 5 Mayıs'a kadar Karga Karga uygulaması üzerinden alınacak. Başvuran gençlerden oluşturulacak takımlar, 5 Haziran'a kadar projelerini geliştirmek için çalışacak. Takımlar, 'Pandemi Öncesi', 'Pandemi Sırası' ve 'Pandemi Sonrası' olmak üzere 3 ana kategori altında yer alan 18 farklı senaryodan birini seçerek proje üretecek. Her 3 ana kategoride birinci, ikinci ve üçüncü takım belirlenecek. Birinci takımlar 25 bin, ikinci takımlar 20 bin, üçüncü takımlar 15 bin lira ödül kazanacak.
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