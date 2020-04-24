Gençler yarışıyor

İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na başvuru süreci başladı. Makine İhracatçıları Birliği ana sponsorluğunda İnovasyon > Pandemi temasıyla düzenlenen yarışmada başvurular, 5 Mayıs'a kadar Karga Karga uygulaması üzerinden alınacak. Başvuran gençlerden oluşturulacak takımlar, 5 Haziran'a kadar projelerini geliştirmek için çalışacak. Takımlar, 'Pandemi Öncesi', 'Pandemi Sırası' ve 'Pandemi Sonrası' olmak üzere 3 ana kategori altında yer alan 18 farklı senaryodan birini seçerek proje üretecek. Her 3 ana kategoride birinci, ikinci ve üçüncü takım belirlenecek. Birinci takımlar 25 bin, ikinci takımlar 20 bin, üçüncü takımlar 15 bin lira ödül kazanacak.