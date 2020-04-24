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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 10:09
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    • 24.04.2020 10:14
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    Müdürü Twitter'dan paylaştı: İşte İlk sahur hatırası

    Son dakika haberi... İlk 100 adeti üretilerek teslim edilen yerli solunum cihazında çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Mesai geceli gündüzlü sürerken, Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.Paylaşımda, solunum cihazı üzerinde çalışan ekibin sahur saatlerine kadar çalışmalara aralıksız devam ettiği görüldü.

    İşte İlk sahur hatırası

    En gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılan , 14 günde seri üretim bandından indirilen 100 yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazı teslim edildi.

    ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR
    Yerli İHA ve SİHA'ların üretiminde kritik öneme sahip olan , yerli solunum cihazına ilk desteği veren kişi olmuş ve Baykar mühendisleri ile beraber sürece dahil olmuştu. Gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanan yerli sorunum cihazında geliştirmeler de halen geceli gündüzlü devam ediyor.

    Öyle ki sahur saatlerinde bile yerli solunum cihazını üreten ekip çalışmalarına devam ediyor. Selçuk Bayraktar da yerli solunum cihazı üzerinde çalışmalar sürerken ilk sahur hatırasını sosyal medya hesabından paylaştı.


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