En gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılan Başakşehir Şehir Hastanesine, 14 günde seri üretim bandından indirilen 100 yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazı teslim edildi.





ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

Yerli İHA ve SİHA'ların üretiminde kritik öneme sahip olan Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazına ilk desteği veren kişi olmuş ve Baykar mühendisleri ile beraber sürece dahil olmuştu. Gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanan yerli sorunum cihazında geliştirmeler de halen geceli gündüzlü devam ediyor.





Öyle ki sahur saatlerinde bile yerli solunum cihazını üreten ekip çalışmalarına devam ediyor. Selçuk Bayraktar da yerli solunum cihazı üzerinde çalışmalar sürerken ilk sahur hatırasını sosyal medya hesabından paylaştı.

