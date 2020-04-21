Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses'in, yerli solunum cihazı teslim törenine katılan mühendisler hakkında "Hiç kadın mühendis yok mu?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Selçuk Bayraktar, "Baykar'da mühendis/personelimizin 96'sı kadın. Dün bazıları bizimleydi, gözünüzden kaçmış olmalı. TEKNOFEST ve DENEYAP'larda da onbinlerce kız öğrenci yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.







SELÇUK BAYRAKTAR MÜHENDİSLERLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı.





Bayraktar, Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "'Bizi buraya kilitleyin, bu iş bitmeden buradan çıkmayacağız' diyen mühendislerimizin eseri... Bu topraklarda ilelebet yaşayacak Çanakkale ruhuyla... #MilliTeknolojiHamlesi idealiyle... Tam Bağımsız Türkiye iddiasıyla... Türkiye'mize nefes olması duasıyla..." ifadelerini kullandı.





Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve mühendislerin yerli solunum cihazıyla çekilen iki fotoğrafı da paylaştı.

GÜRSES: HİÇ KADIN MÜHENDİS YOK MU?"

Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Selçuk Bayraktar'ın paylaşıma cevap verdi ve "Hiç kadın mühendis yok mu?" ifadelerini kullandı.





"BAYKAR'DA MÜHENDİS/PERSONELİMİZİN 96'SI KADIN"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Özlem Gürses'e cevap verdi ve "Önemli bir noktaya dikkat çektiniz, teşekkürler. Baykar'da mühendis/personelimizin 96'sı kadın. Dün bazıları bizimleydi, gözünüzden kaçmış olmalı. TEKNOFEST ve DENEYAP'larda da onbinlerce kız öğrenci yetiştiriyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kadın erkek hep birlikte gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR: "TAM BİR SEFERBERLİK RUHUYLA GERÇEKLEŞTİ"

Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı.

Bayraktar, burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de vatandaşlara yerli solunum cihazlarının geliştirilmesi süreci hakkında bilgi verdi. Projeyi yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarında, kendisinin "İnanıyorum ki Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar" dediğini aktaran Bayraktar, bu sözün mühendislere büyük bir moral olduğunu ifade etti.

"TAM BIR SEFERBERLİK RUHUYLA GERÇEKLEŞTİ"

Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın projeyi günbegün takip etmesi sayesinde bugün ilk ürünlerin teslim noktasına geldiğini belirterek, 120'den fazla mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıkan cihazlara ilişkin şunları söyledi:

"Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı. 4 Türk şirketi bir araya geldi, hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım, 'Bizi bir odaya kapatın, başarana kadar çıkarmayın' dediler. Tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti. İnşallah da mayıs ayının sonuna kadar 5 bin adet cihazı vermiş olacağız.

Türkiye, savunma sanayisinde son 15 yılda yapılan atılımlarla dünyanın parmağıyla gösterdiği bir ülke haline geldi. Yerlilik yüzde 15'lerden yüzde 70'lere vardı. İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı içerideki komponentlerine, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, tüm paydaş kurumlara teşekkürlerimi iletmek istiyoruz."





KENAN KIRAN / SABAH





