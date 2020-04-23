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    • Ekonomi
    • 23.04.2020 Gazete
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    Mesajla abonelik mağduriyeti bitecek

    ve İletişim Kurumu (), anlık bildirimlerle hizmet paketi ya da benzeri aylık ürünler satarak vatandaşın mağdur olmasına neden olan operatörlere yönelik yeni düzenleme yaptı.

    Mesajla abonelik mağduriyeti bitecek
    ve İletişim Kurumu (BTK), anlık bildirimlerle hizmet paketi ya da benzeri aylık ürünler satarak vatandaşın mağdur olmasına neden olan operatörlere yönelik yeni düzenleme yaptı. , bu tarz mesajlarda mutlaka "hayır" ya da "iptal" gibi seçenekler bulunmasını kararlaştırdı. Aboneliğe onay veren kişilere bir kodun yer aldığı onay mesajı gönderilmesi ve tüketicinin kodu girdikten sonra aboneliğinin başlaması sağlandı. Onayın ardından da yine vatandaşlara kısa mesaj yoluyla aboneliğe ilişkin bilgilendirme yapılacak.


    BARIŞ ŞİMŞEK
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